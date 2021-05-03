Владимир Ткачёв перешёл в «Трактор»
Нападающий «Локомотива» Владимир Ткачёв перешёл в «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Контракт 27-летнего форварда с новой командой подписан на два года.
Ранее хоккеист выступал за «Барс» Казань (МХЛ), «Нефтяник» Альметьевск (ВХЛ), «Ак Барс» Казань (КХЛ), «Локомотив» Ярославль (КХЛ). Также нападающий вызывался в юниорскую, молодёжную и взрослую сборную России.
27-летний Владимир Ткачёв прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги провёл в ярославском «Локомотиве». Ткачёв принял участие в 53 встречах регулярного чемпионата, набрав 28 (10+18) очков при показателе полезности "+18". В плей-офф Ткачёв сыграл в 11 встречах, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности "+4" и шести штрафных минутах.
Агент Николаев: по Ткачёву от «Локомотива» не было вообще никакого предложения
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