Смит – о Макдэвиде: не могу поверить, что Коннор становится всё лучше и лучше

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит поделился мнением о нападающем клуба Конноре Макдэвиде.



«Если он будет и дальше так играть, то у нас есть очень неплохие шансы победить в нескольких оставшихся матча. Меня в нем уже ничего не удивляет. Не могу поверить, что он становится всё лучше и лучше. Чем сложнее ситуация, допустим, его закрыли в одном матче, тем злее он играет в следующем, чтобы помочь команде победить. Это говорит, что он стал взрослым человеком.



Все знают, какой он на льду, но я вижу, как молодой парень превратился в лидера команды. Он сыграл очень важную роль в том, что мы смогли добиться успеха в этом году. Мы видим, как молодой человек ведёт за собой всю команду. Это производит впечатление. Он очень многого добился в этом сезоне, и это очень серьёзное достижение», — цитирует Смита пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

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