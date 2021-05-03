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Смит – о Макдэвиде: не могу поверить, что Коннор становится всё лучше и лучше

Смит – о Макдэвиде: не могу поверить, что Коннор становится всё лучше и лучше
Хоккей / НХЛ 0
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит поделился мнением о нападающем клуба Конноре Макдэвиде.

«Если он будет и дальше так играть, то у нас есть очень неплохие шансы победить в нескольких оставшихся матча. Меня в нем уже ничего не удивляет. Не могу поверить, что он становится всё лучше и лучше. Чем сложнее ситуация, допустим, его закрыли в одном матче, тем злее он играет в следующем, чтобы помочь команде победить. Это говорит, что он стал взрослым человеком.

Все знают, какой он на льду, но я вижу, как молодой парень превратился в лидера команды. Он сыграл очень важную роль в том, что мы смогли добиться успеха в этом году. Мы видим, как молодой человек ведёт за собой всю команду. Это производит впечатление. Он очень многого добился в этом сезоне, и это очень серьёзное достижение», — цитирует Смита пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

«Это всего лишь цифра». Макдэвид – о шансах набрать 100 очков в регулярном первенстве НХЛ
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