«Это всего лишь цифра». Макдэвид – о шансах набрать 100 очков в регулярном первенстве НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал возможность набрать 100 очков в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги.



«Я хочу и дальше показывать хороший хоккей. Этого хочет вся наша команда. Мы хотим попасть в плей-офф с хорошим настроем. Это же всего лишь цифра. Конечно, такой результат в укороченном сезоне многое значит. Но я не буду ничего менять. Я буду играть в своем стиле. Если у меня получится выйти на эту отметку, я порадуюсь этому. Если нет — значит нет.



Напомним, Коннор Макдэвид стал первым игроком Национальной хоккейной лиги, набравшим 80 очков за 46 матчей или меньше. В прошлый раз подобное удавалось легендарному Марио Лемье когда он набрал 80 очков за 45 игр регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-1996/1997.

Макдэвид стал первым игроком в XXI веке, набравшим 80 очков за 46 матчей или менее