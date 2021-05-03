«Это всего лишь цифра». Макдэвид – о шансах набрать 100 очков в регулярном первенстве НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал возможность набрать 100 очков в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги.
«Я хочу и дальше показывать хороший хоккей. Этого хочет вся наша команда. Мы хотим попасть в плей-офф с хорошим настроем. Это же всего лишь цифра. Конечно, такой результат в укороченном сезоне многое значит. Но я не буду ничего менять. Я буду играть в своем стиле. Если у меня получится выйти на эту отметку, я порадуюсь этому. Если нет — значит нет.
Напомним, Коннор Макдэвид стал первым игроком Национальной хоккейной лиги, набравшим 80 очков за 46 матчей или меньше. В прошлый раз подобное удавалось легендарному Марио Лемье когда он набрал 80 очков за 45 игр регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-1996/1997.
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