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В «Авангарде» рассказали о работе над подписанием новых контрактов с тренерским штабом

В «Авангарде» рассказали о работе над подписанием новых контрактов с тренерским штабом
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о работе над подписанием новых контрактов с тренерским штабом.И

«Мы достаточно недавно закончили, у нас было командное мероприятие, на котором мы проговорили с Сергеем Звягиным, Константином Шафрановым, Дмитрием Рябыкиным, а также двумя видеотренерами, что мы сейчас ведём работу об их переподписании. Мы их хотим оставить в клубе», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.

Ранее «Авангард» объявил о подписании нападающего Владимира Жаркова. И появилась информация, что зарплата Жаркова в омской команде составит 37,5 млн рублей за сезон. У соглашения будет бонусная часть. Кроме того, отмечалось, что уфимский «Салават Юлаев» предлагал однолетний контракт с зарплатой 35 млн рублей.

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