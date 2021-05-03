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Волков: если Ковальчук выберет другой клуб КХЛ, мы будем уважать его выбор

Волков: если Ковальчук выберет другой клуб КХЛ, мы будем уважать его выбор
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал уход нападающего Ильи Ковальчука из омского клуба.

«У нас изначально с Ковальчуком было оговорено, что после сезона мы проговорим все варианты. Он уважаемый человек, чтобы выбирать свою судьбу дальше. Мы взяли паузу, Илья полетит домой к семье, и если он выберет какой-то другой клуб, это будет его выбор, и мы будем его уважать. Он нам очень сильно помог, а его мнение о продолжении карьеры я комментировать не могу», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что 30 апреля «Авангард» и Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному согласию сторон. По итогам сезона-2020/2021 хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе омичей.

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