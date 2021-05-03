Волков: «Авангард» готов вести переговоры с Гусевым, но пока это виртуальная реальность

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал возможные трансферы в команде.
«Мы выменяли права на перспективного, большого словацкого форварда. Но это лишь права, мы ждём ответа от Рида Буше. Тогда уже будет возможен какой-то вариант, в том числе и с Цеглариком. Мы понимаем, что Буше, возможно, захочет себя попробовать в НХЛ, и на место легионера у нас есть две-три кандидатуры. «Локомотив» захотел провести с Коди Курреном переговоры, у нас появилась возможность получить права на Цегларика. Но сейчас пока никаких переговоров нет, мы ждём ответа Рида.
На данный момент все разговоры о Гусеве беспочвенны, он сам не знает, где продолжит карьеру. На нас его представитель в России не выходил, даже с рассмотрением гипотетической возможности продолжения его карьеры в «Авангарде». Мы открыты для переговоров, но пока это виртуальная реальность», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 3 мая 2021
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