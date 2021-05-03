Агент Буше: есть предложение из НХЛ, но как будет дальше — пока сказать не могу

Известный агент Алёша Пилко прокомментировал возможный уход форварда Рида Буше из «Авангарда».
«Я очень рад за Буше. Рид стал первым американцем в истории, кому удалось выиграть Кубок Гагарина. Парень провёл потрясающий сезон. Сейчас он уехал домой. Буше не видел семью с августа. Мы с ним договорились, что я здесь буду разговаривать с клубом, а его оставлю в покое. Предложение из НХЛ точно есть, но как будет дальше — пока сказать не могу. Большая вероятность, что он останется в Северной Америке, но вопрос с КХЛ мы не закрываем», – цитирует Пилко Sport24.
Напомним, что «Авангард» выиграл Кубок Гагарина-2021. В финале турнира омичи переиграли московский ЦСКА со счётом 4-2.
В прошедшем сезоне Буше провёл 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 48 очков (24+24). В плей-офф у форварда 17 очков (8+9) в 21 встрече.
- 3 мая 2021
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