Московское «Динамо» подпишет контракт с защитником Андреем Педаном
Защитник Андрей Педан подписал контракт с московским «Динамо», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». По информации источника, соглашение рассчитано на два года.
Последние три сезона защитник провёл в казанском «Ак Барсе». В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 52 матча в регулярном сезоне и набрал 17 очков: забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач, в плей-офф у хоккеиста три очка (1+2) в 14 встречах.
Прошедший сезон регулярного чемпионата «Ак Барс» завершил на первом месте в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В 1/8 финала казанцы обыграли «Торпедо» (4-0), в четвертьфинале – «Салават Юлаев» (4-0), а в полуфинале уступили будущему чемпиону омскому «Авангарду» (3-4).
Галиев, Педан, Тихонов, Рейдеборн, Доус, Кормье, Викстранд и Песонен покинули «Ак Барс»
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