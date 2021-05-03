Голкипер «Детройта» Грайсс не будет вызываться в сборную Германии при нынешнем руководстве

Голкипер «Детройт Ред Уингз» Томас Грайсс не получит вызов в сборную Германии для участия в ЧМ-2021.
«Грайсс не будет вызываться в сборную, пока ответственность несёт нынешнее руководство. Мы не можем согласиться с его отношением к нашим ценностям», – цитирует спортивного директора немецкой сборной Кристиана Кюнаста eishockeynews.de.
Напомним, что последний раз голкипер играл за сборную Германии на чемпионате мира 2017 года.
Ранее голкипер привлекал к себе внимание активностью в социальных сетях. Недавно он выразил соболезнования в связи со смертью скандального американского радиоведущего Раша Лимбо, который был известен расистскими высказываниями и искажением фактов.
Также он отметил лайком пост, где приводилось сравнение бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с Адольфом Гитлером.
- 3 мая 2021
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