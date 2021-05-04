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«Питтсбург» разгромно уступил «Филадельфии». У Малкина «-3» в первой игре после травмы

«Питтсбург» разгромно уступил «Филадельфии». У Малкина «-3» в первой игре после травмы
Хоккей / НХЛ 0
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась сенсационным поражением гостей со счётом 2:7.

За «Филадельфию» забрасывали Кевин Хейз, Шейн Гостисбер, Клод Жиру (2+1), Уэйн Эллисон, Джоэль Фараби и Роберт Хег. В составе «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби и Джейсон Цукер.

34-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл первый матч после восстановления от травмы нижней части тела, полученной в игре с «Бостон Брюинз» 16 марта из-за которой он пропустил 23 игры. В матче с «Филадельфией» он провёл на льду 14 минут и 17 секунд и отметился голевой передачей, заработав коэффициент полезности «-3».

У защитника «Филадельфии» Ивана Проворова «+3» за 23.51 на площадке.

«Филадельфия Флайерз», набрав 53 очка в 52 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» (71) – на 2-м месте.

Малкин вернётся в состав «Питтсбурга» и сыграет с «Филадельфией»
НХЛ - регулярный чемпионат
04 мая 2021, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
7 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хейз (Фараби, Ворачек) – 05:58' (5x5)   2:0 Гостисбер (Конечны, Жиру) – 14:08' (5x4)   3:0 Жиру (Конечны, Кутюрье) – 15:12' (5x5)   4:0 Эллисон (Лотон, Гостисбер) – 27:50' (5x5)   4:1 Кросби (Летанг, Малкин) – 42:30' (5x4)   4:2 Цукер (Марино, Капанен) – 48:24' (5x4)   5:2 Фараби (Ворачек, Санхайм) – 51:37' (5x5)   6:2 Жиру – 57:39' (en)   7:2 Хег (Фараби, Ворачек) – 58:55' (5x5)
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