«Питтсбург» разгромно уступил «Филадельфии». У Малкина «-3» в первой игре после травмы

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась сенсационным поражением гостей со счётом 2:7.
За «Филадельфию» забрасывали Кевин Хейз, Шейн Гостисбер, Клод Жиру (2+1), Уэйн Эллисон, Джоэль Фараби и Роберт Хег. В составе «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби и Джейсон Цукер.
34-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл первый матч после восстановления от травмы нижней части тела, полученной в игре с «Бостон Брюинз» 16 марта из-за которой он пропустил 23 игры. В матче с «Филадельфией» он провёл на льду 14 минут и 17 секунд и отметился голевой передачей, заработав коэффициент полезности «-3».
У защитника «Филадельфии» Ивана Проворова «+3» за 23.51 на площадке.
«Филадельфия Флайерз», набрав 53 очка в 52 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» (71) – на 2-м месте.
- 4 мая 2021
-
05:34
-
05:17
-
05:10
-
04:53
-
04:43
-
04:29
-
04:24
-
03:52
-
03:09
-
02:33
-
01:32
-
01:18
-
00:53
-
00:45
-
00:14
-
00:01
- 3 мая 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:54
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:05
-
22:58
-
22:44
-
22:09
-
21:28
-
21:25
-
21:12
-
20:54
-
20:29
-
20:18
-
19:44
-
19:23
-
19:14