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«Питтсбург» разгромно уступил «Филадельфии». У Малкина «-3» в первой игре после травмы

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась сенсационным поражением гостей со счётом 2:7.

За «Филадельфию» забрасывали Кевин Хейз, Шейн Гостисбер, Клод Жиру (2+1), Уэйн Эллисон, Джоэль Фараби и Роберт Хег. В составе «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби и Джейсон Цукер.

34-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл первый матч после восстановления от травмы нижней части тела, полученной в игре с «Бостон Брюинз» 16 марта из-за которой он пропустил 23 игры. В матче с «Филадельфией» он провёл на льду 14 минут и 17 секунд и отметился голевой передачей, заработав коэффициент полезности «-3».

У защитника «Филадельфии» Ивана Проворова «+3» за 23.51 на площадке.

«Филадельфия Флайерз», набрав 53 очка в 52 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» (71) – на 2-м месте.