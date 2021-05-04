Определились полуфинальные пары юниорского чемпионата мира — 2021

Стали известны полуфинальные пары юниорского чемпионата мира по хоккею в США.

В заключительном четвертьфинале турнира сборная Швеции обыграла американцев и в полуфинале сыграет с Канадой.

Ранее в четвертьфинале чемпионата канадцы обыграли Чехию со счётом 10:3, финны прошли Швейцарию (2:0), а россияне победили Беларусь (5:2). Полуфиналы Канада – Швеция и Финляндия – Россия пройдут 6 мая. Матч за 3-е место и финал пройдут 7 мая.

Напомним, что Россия и Финляндия уже играли на ЮЧМ-2021 на групповом этапе. Встреча завершилась поражением подопечных Альберта Лещёва по буллитам – 3:4. К концу той игры россияне вели в счёте – 3:1, но не сумели удержать преимущество.

Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США.