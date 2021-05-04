Определились полуфинальные пары юниорского чемпионата мира — 2021

Стали известны полуфинальные пары юниорского чемпионата мира по хоккею в США.
В заключительном четвертьфинале турнира сборная Швеции обыграла американцев и в полуфинале сыграет с Канадой.
Ранее в четвертьфинале чемпионата канадцы обыграли Чехию со счётом 10:3, финны прошли Швейцарию (2:0), а россияне победили Беларусь (5:2). Полуфиналы Канада – Швеция и Финляндия – Россия пройдут 6 мая. Матч за 3-е место и финал пройдут 7 мая.
Напомним, что Россия и Финляндия уже играли на ЮЧМ-2021 на групповом этапе. Встреча завершилась поражением подопечных Альберта Лещёва по буллитам – 3:4. К концу той игры россияне вели в счёте – 3:1, но не сумели удержать преимущество.
Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США.
- 4 мая 2021
-
07:17
-
06:49
-
06:42
-
06:16
-
05:34
-
05:17
-
05:10
-
04:53
-
04:43
-
04:29
-
04:24
-
03:52
-
03:09
-
02:33
-
01:32
-
01:18
-
00:53
-
00:45
-
00:14
-
00:01
- 3 мая 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:54
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:05
-
22:58
-
22:44
-
22:09
-
21:28
-
21:25
-
21:12
-
20:54
-
20:29