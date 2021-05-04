«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер», у Куликова результативная передача

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ессе Пульюярви, Тайсон Бэрри, Коннор Макдэвид (2) и Доминик Кагун. Российский защитник Дмитрий Куликов за 21.31 на площадке отличился результативной передачей, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Ванкувер» голы забили Нейт Шмидт, Джей Ти Миллер и Брок Бёзер.

«Ойлерз» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Кэнакс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч команды проведут между собой 5 мая, а затем 7 и 9 мая сыграют в Эдмонтоне.

Ранее «Миннесота Уайлд» дома на последних минутах вырвала победу у «Вегас Голден Найтс». Счёт встречи – 6:5. Гол и ассист оформил Кирилл Капризов.