«Мы выбираем насилие». «Вашингтон» удалил твит в поддержку Уилсона

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» удалил твит в поддержку Тома Уилсона, спровоцировавшего драку в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Инцидент произошёл в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Уилсон напал на Бучневича, затем подключились их партнёры по командам, в том числе Панарин. В результате Панарин, Бучневич, Диллон и Уилсон получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.



После инцидента пресс-служба «Кэпиталз» опубликовала твит с фотографией Уилсон с подписью: «Мы выбираем насилие».



Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.