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Американский политический журналист: забаньте Уилсона. Он психопат

Американский политический журналист: забаньте Уилсона. Он психопат
Хоккей / НХЛ 0
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Американский политический и спортивный журналист Кит Олберманн высказался об инциденте, произошедшем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лигиг между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В матче произошла массовая потасовка с участием российских игроков. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.

После этого пресс-служба «Кэпиталз» опубликовала твит с фотографией Уилсон с подписью: «Мы выбираем насилие», однако вскоре удалила запись.

«На случай, когда „Вашингтон“ удалит этот твит. Или удалит скоро уже бывшего СММ-щика. Или когда НХЛ удалит Тома Уилсона. #ЗабаньтеЕго. #ЛютыйПсихопат», — написал в своём «твиттере» Олберманн.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (в пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.

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