Матч сборных Швейцарии и Италии отменён из-за положительных тестов на коронавирус
Матч Еврочелленджа между сборными Швейцарии и Италии по хоккею был отменён из-за положительных тестов на коронавирус, сообщает Федерация хоккея Швейцарии.
«Во вторник сборная Швейцарии должна была провести товарищеский матч с командой Италии в рамках программы подготовки к чемпионату мира по хоккею. В связи с тем, что два члена сборной Италии сдали положительные тесты на COVID-19, сегодняшний товарищеский матч должен быть отменён», — гласит сообщение Федерации хоккея Швейцарии.
После матча сборной Швейцарии с национальной командой России, все игроки и персонал швейцарской команды сдали тесты на коронавирус. Все результаты были отрицательными.
Впереди сборную Швейцарии ждёт два матча против команды Франции, которые пройдут 7 и 8 мая.
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