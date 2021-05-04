«Ак Барс» переподписал контракт с Кириллом Петровым

Нападающий Кирилл Петров продлил контракт с казанским «Ак Барсом» сроком на два года, сообщает официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне форвард провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков: забросил 15 шайб, отдал 12 результативных передач и стал четвёртым бомбардиром команды. В плей-офф у хоккеиста девять очков (6+3) в 15 матчах – это второй результат в казанском клубе.
Следующий сезон станет для Петрова 12-м в «Ак Барсе». Всего он отыграл за 457 матчей за казанцев и набрал 193 (98+95).
По итогам регулярного чемпионата КХЛ казанцы заняли первое место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «Ак Барс» обыграл «Торпедо» (4-0), «Салават Юлаев» (4-0), но уступил будущему победителю Кубка Гагарина — омскому «Авангарду» — в семи матчах (3-4).
- 4 мая 2021
-
16:48
-
16:38
-
16:26
-
16:23
-
16:19
-
15:43
-
15:24
-
15:15
-
14:40
-
14:14
-
14:05
-
13:39
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:19
-
11:55
-
11:49
-
11:26
-
11:24
-
11:19
-
10:39
-
10:36
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
08:54
-
08:50
-
08:46
-
08:26
-
07:38
-
07:17
-
06:49
-
06:42
-
06:16