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«Ак Барс» переподписал контракт с Кириллом Петровым

«Ак Барс» переподписал контракт с Кириллом Петровым
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Кирилл Петров продлил контракт с казанским «Ак Барсом» сроком на два года, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне форвард провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков: забросил 15 шайб, отдал 12 результативных передач и стал четвёртым бомбардиром команды. В плей-офф у хоккеиста девять очков (6+3) в 15 матчах – это второй результат в казанском клубе.

Следующий сезон станет для Петрова 12-м в «Ак Барсе». Всего он отыграл за 457 матчей за казанцев и набрал 193 (98+95).

По итогам регулярного чемпионата КХЛ казанцы заняли первое место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «Ак Барс» обыграл «Торпедо» (4-0), «Салават Юлаев» (4-0), но уступил будущему победителю Кубка Гагарина — омскому «Авангарду» — в семи матчах (3-4).

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