11 игроков «Куньлуня» покинули команду

Вратари Игорь Сапрыкин и Дмитрий Шикин, защитники Руслан Педан, Войтех Мозик, Джейк Челиос, Андрей Шустр и Александр Евсеенков, а также нападающие Вячеслав Лещенко, Сергей Монахов, Кейси Уэллман и Антон Лазарев покинули «Ред Стар Куньлунь», сообщает официальный «твиттер» клуба.
Голкипер Сапрыкин не сыграл ни одного матча за «Куньлунь», у Шикина один шат-аут в 35 играх.
Руслан Педан сыграл 36 матчей за команду и набрал семь очков (1+6), у Мозика 10 очков (4+6) в 23 встречах, Челиос набрал девять баллов (2+7) в 43 матчах. Андрей Шустр провёл 41 игру и отдал пять результативных передач, а Александр Евсеенко отметился одной передачей в 12 встречах.
Нападающий Лещенко сыграл 33 игры и набрал 14 очков: забросил восемь шайб и отдал шесть передач, у Монахова 13 очков (1+12) в 42 матчах, Уэллман набрал столько же очков (5+8) в 32 играх, а Лазарев сыграл 21 матч и отметился восемью очками (3+5).
- 4 мая 2021
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