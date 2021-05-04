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Капризов: если бы уехал в НХЛ раньше и не получилось, сказали бы: «Надо было ещё поиграть»

Капризов: если бы уехал в НХЛ раньше и не получилось, сказали бы: «Надо было ещё поиграть»
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мнением о своём выступлении в НХЛ.

«В первых играх в любой лиге, в любом возрасте надо привыкнуть. Но проходит три-четыре матча, и уже спокойно себя чувствуешь. Кто-то говорит, что в первый год только привыкаешь, я стараюсь на эти слова не обращать внимания. Ну и что, что первый год? Хочется хорошо играть, доказывать, как не в первый год.

У нас хорошая команда, хороший коллектив. Все близко друг с другом общаются и в раздевалке, и на льду, и за его пределами. Мы как кулачок. В плане хоккея хорошо играем, иногда ошибаемся, но ошибаются во всех командах. Стараемся исправлять ошибки. Такие победы, как в последних матчах, ещё больше сплачивают коллектив. Уже хорошие игры начались, как в плей-офф — в плане силовой борьбы, судьи уже не так много удалений дают.

Посмотрим, не люблю загадывать, делать прогнозы, как мы сыграем в плей-офф. Просто нужно выходить, стараться играть в свой хоккей, и всё получится.

Жалеть не надо ни о чём. А если бы уехал, и что-то не получилось бы? Сказали бы: «Ну, надо было ещё поиграть». Тут как пойдёт, считаю, всё нормально получилось. Может быть, надо было раньше ехать, может, позже. Как есть, так есть. Сами знаете, у всех разное мнение, надо не слушать ничего. Есть своя голова на плечах», – передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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