Конор Браун: не побоюсь сказать: Зайцев — сердце «Оттавы»
Нападающий «Оттавы Сенаторз» Конор Браун поделился мнением о заброшенной шайбе российского защитника Никиты Зайцева, которая по итогам матча с «Виннипегом» стала победной.
«Зайцев — настоящий профи. Он выкладывается в каждой игре на сто процентов, не боится бросаться под шайбу, всегда готов вступиться за ребят, если надо. Он заслужил этот гол. Не побоюсь сказать, он — сердце нашей команды», — цитирует Брауна официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Никита Зайцев провёл 51 встречу и набрал 15 очков: забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач.
За «Сенаторз» хоккеист выступает с сезона-2019/2020. Ранее в НХЛ защитник играл три сезона за «Торонто».
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