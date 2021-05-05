Андрей Свечников оформил дубль в матче с «Чикаго»

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:2. Дублем в этой встрече отличился российский нападающий Андрей Свечников. Для россиянина этот гол стал 15-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также в его активе 26 результативных передач в 53 играх. Всего за карьеру в НХЛ он провёл 203 матча, в которых забил 59 голов и сделал 80 результативных передач.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.