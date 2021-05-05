Три очка Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников и Нино Нидеррайтер и ещё по разу забивали Теуво Терявяйнен и Мартин Нечас. Также на счету Свечникова результативная передача. В составе «Чикаго» дублем отличился Алекс Дебринкэт и ещё один гол на счету Майка Хардмана. Защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.