Три очка Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе победителей дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников и Нино Нидеррайтер и ещё по разу забивали Теуво Терявяйнен и Мартин Нечас. Также на счету Свечникова результативная передача. В составе «Чикаго» дублем отличился Алекс Дебринкэт и ещё один гол на счету Майка Хардмана. Защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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