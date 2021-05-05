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Три очка Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго»

Три очка Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников и Нино Нидеррайтер и ещё по разу забивали Теуво Терявяйнен и Мартин Нечас. Также на счету Свечникова результативная передача. В составе «Чикаго» дублем отличился Алекс Дебринкэт и ещё один гол на счету Майка Хардмана. Защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 мая 2021, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Дебринкэт – 06:20' (4x5)   0:2 Хардман (Энтвистл, Кейн) – 12:32' (5x5)   1:2 Нидеррайтер (Гики, Трочек) – 24:32' (5x5)   2:2 Свечников (Славин, Терявяйнен) – 35:56' (5x5)   3:2 Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 44:08' (5x5)   4:2 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 47:19' (5x5)   4:3 Дебринкэт (Кейн, Митчелл) – 51:52' (5x5)   5:3 Нечас – 57:23' (en)   6:3 Нидеррайтер (Нечас, Славин) – 58:29' (en)
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