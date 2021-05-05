Шарипзянов: первое время в «Авангарде» загонялся. Потом понял, что так ничего не исправить

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал об изменении игрового стиля после перехода в омскую команду из «Нефтехимика».
«Да, в «Нефтехимике» я был лучшим защитником-бомбардиром, в «Авангарде» больше играю в разрушении. Не скажу, что переквалифицировался полностью, просто были моменты в сезоне, когда шайба просто не шла в сторону ворот. За всю регулярку набрал 8 очков, и в плей-офф столько же. Наверное, я слишком много обращал внимание на это в первые месяцы, спрашивал сам себя, почему я не набираю очки, не играю в большинстве, что делаю не так. Но потом успокоился и стал приносить пользу команде там, где мне дают играть.
Когда переходил, я не думал, что придётся менять роль. Первое время я не соглашался с этим, загонялся. Но потом понял, что этим я ничего не исправлю. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Разумеется, я постараюсь быть таким же надёжным в обороне, но и хочу добавить в атакующих действиях, чтобы тренеры доверили мне игру в большинстве», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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