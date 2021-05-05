Андрей Стась стал игроком «Трактора»

Челябинский «Трактор» подписал контракт с нападающим Андреем Стасем, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 32-летним хоккеистом подписан по схеме 2+1.
«Андрей Стась действующий чемпион КХЛ, обладает отличными лидерскими качествами, исключительно командный игрок, здорово действует на точке вбрасывания и в меньшинстве. Это бескомпромиссный самоотверженный нападающий, который ловит шайбы на себя, бьётся в каждом эпизоде и всегда идёт до конца. Думаю, Андрей Стась будет нам очень полезен», — прокомментировал подписание контракта генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
Стась стал обладателем КУбка Гагарина в составе омского «Авангарда». В регулярном первенстве Стась провёл 42 матча, забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Нападающий имел показать полезности «-3», заработал 15 штрафных минут. В плей-офф форвард сыграл 19 матчей и отдал три ассиста.
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