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Андрей Стась стал игроком «Трактора»

Андрей Стась стал игроком «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0
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Челябинский «Трактор» подписал контракт с нападающим Андреем Стасем, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 32-летним хоккеистом подписан по схеме 2+1.

«Андрей Стась действующий чемпион КХЛ, обладает отличными лидерскими качествами, исключительно командный игрок, здорово действует на точке вбрасывания и в меньшинстве. Это бескомпромиссный самоотверженный нападающий, который ловит шайбы на себя, бьётся в каждом эпизоде и всегда идёт до конца. Думаю, Андрей Стась будет нам очень полезен», — прокомментировал подписание контракта генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Стась стал обладателем КУбка Гагарина в составе омского «Авангарда». В регулярном первенстве Стась провёл 42 матча, забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Нападающий имел показать полезности «-3», заработал 15 штрафных минут. В плей-офф форвард сыграл 19 матчей и отдал три ассиста.

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