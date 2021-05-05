Семёнов объяснил, почему ответил Роману Ротенбергу отказом на вызов в сборную России

Экс-нападающий «Авангарда» и новичок «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Семёнов рассказал, что Роман Ротенберг приглашал хоккеиста в сборную России.

«Мне в воскресенье позвонил Роман Ротенберг, глава штаба сборной. Я даже растерялся немного. Не ожидал такого звонка. Он спросил, как самочувствие, готов ли я играть. Я дал понять, что мне нужны минимум две недели на восстановление. До сих пор не могу бросать шайбу по воротам с той силой, как раньше. Даже на вбрасывания не смогу встать.

А на чемпионате мира ты играешь за страну, чувствуешь ответственность, и в такой ситуации лучше дать шанс кому-то другому. Тому парню, кто готов на 100 процентов, кто сыграет сильнее в каких-то моментах, выдержит силовую борьбу. А я даже клюшку не могу нормально поднять.

Роман Борисович меня понял и пожелал скорейшего выздоровления. Я же пожелал удачи и золота в Риге. Чемпионат мира пройдёт без зрителей, все будут у телевизора. В такой момент вся Россия особенно будет ждать большую победу. Я тоже буду болеть за нашу команду, особенно за Серёгу Толчинского и Дениса Зернова, чтобы они пробились в сборную и завоевали медаль», — цитирует Семёнова «Матч ТВ».