Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Назаров: ждём ответа «Рейнджерс» на избиение русских ребят, пока их тренер только жалуется

Назаров: ждём ответа «Рейнджерс» на избиение русских ребят, пока их тренер только жалуется
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров поделился ожиданиями от матча НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» и призвал болельщиков посмотреть полуфинальную встречу ЮЧМ, где Россия сыграет с Финляндией.

«Сейчас мои дела — это бессонные ночи, в два часа ночи буду смотреть матч между «Рейнджерс» и «Вашингтоном», ждём ответа «Рейнджерс» на избиение русских ребят. Посмотрим, что придумает главный тренер Дэвид Куинн, а то пока он только жалуется.

Далее, не смыкая глаз, буду смотреть и болеть за юниорскую сборную России в полуфинальном матче с финнами на юниорском чемпионате мира. Призываю всех любителей хоккея провести бессонную ночь, она будет интересной. Болеем за наших ребят всей страной», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021