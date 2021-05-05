Назаров: ждём ответа «Рейнджерс» на избиение русских ребят, пока их тренер только жалуется

Первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров поделился ожиданиями от матча НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» и призвал болельщиков посмотреть полуфинальную встречу ЮЧМ, где Россия сыграет с Финляндией.
«Сейчас мои дела — это бессонные ночи, в два часа ночи буду смотреть матч между «Рейнджерс» и «Вашингтоном», ждём ответа «Рейнджерс» на избиение русских ребят. Посмотрим, что придумает главный тренер Дэвид Куинн, а то пока он только жалуется.
Далее, не смыкая глаз, буду смотреть и болеть за юниорскую сборную России в полуфинальном матче с финнами на юниорском чемпионате мира. Призываю всех любителей хоккея провести бессонную ночь, она будет интересной. Болеем за наших ребят всей страной», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 5 мая 2021
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