Драка в матче «Рейнджерс» – «Вашингтон» с участием Панарина, Бучневича и Уилсона

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Вашингтон Кэпиталз» произошла массовая потасовка с участием российских игроков.
Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы.
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Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.
Панарин провёл на льду 10.40 и отметился ассистентским дублем, набрав 57-е и 58-е (17+41) очко в сезоне и заработав показатель полезности «0». Ещё одна голевая передача на счету его одноклубника – Бучневича. Вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 34 броска из 39.
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