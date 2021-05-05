«Йокерит» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами

Защитники Филип Хольм и Петтери Линдбом, нападающий Ханнес Бьорнинен и голкипер Янне Ювонен подписали с «Йокеритом» двухлетние соглашения, контракт с нападающим Теэму Туруненом рассчитан на один сезон, сообщает официальный «твиттер» «Йокерита».

Филип Хольм перешёл в финский клуб из магнитогорского «Металлурга», где в последнем сезоне КХЛ провёл 22 встречи в регулярном чемпионате и набрал девять очков (2+7), а также 12 матчей в плей-офф и набрал семь баллов (2+5).



Петтери Линдбом выступал за швейцарский «Биль»: принял участие в 44 играх регулярного чемпионата: забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, в плей-офф у защитника две встречи.



Бьорнинен играл за «Пеликанс» в финской лиге и в регулярном сезоне провёл 49 встреч и набрал 47 очков (16+31). В плей-офф хоккеист принял участие в пяти играх (три гола и четыре передачи).



Голкипер Ювонен выступал за шведский «Лександ», где в 50 встречах регулярки оформил четыре шат-аута. В плей-офф у вратаря четыре матча.



Турунен представлял «Давос» в швейцарской лиге и сыграл 39 матчей в регулярном сезоне, где отметился 23 очками (13+10). В плей-офф игрок не набрал ни одного очка за три встречи.