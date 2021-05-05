Дэвидсон и Гортон не подписали заявление «Рейнджерс» по штрафу Уилсона

Экс-президент Джон Дэвидсон и экс-генеральный менеджер Джефф Гортон не подписали заявление команды по штрафу нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона, сообщает журналист Франк Серавалли.



«Источники сообщают, что президент Джон Дэвидсон и генеральный менеджер Джефф Гортон поспешили дистанцироваться от заявления «Рейнджерс», которое было опубликовано во вторник вечером. Они утверждали другим руководителям, что не знали, что заявление находится в разработке, пока оно не было опубликовано», — написал Серавалли в своём «твиттере».



Напомним, 5 мая стало известно, что клуб уволил обоих специалистов, а на их место назначил генменеджера сборной США Криса Друри.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает пятое место в таблице Восточного дивизиона, отставая от «Нью-Йорк Айлендерс» на 10 очков. До конца регулярного сезона осталось три встречи.