«Рейнджерс» и «Вашингтон» за первый период заработали 100 минут штрафа

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 1:0 в пользу «Вашингтона». При этом в первом периоде между игроками уже произошло несколько драк. В итоге после первого периода хоккеисты обеих команд заработали 100 минут штрафа.

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Напомним, в предыдущем матче хоккеисты клубов также устроили массовую драку. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.