«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» благодаря ассистам Кныжова и Барабанова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл (2) и Эрик Карлссон. Российский форвард Александр Барабанов за 18.46 на площадке отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+1». Защитник Николай Кныжов за 19.17 на льду также отдал голевой пас, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
За «Колорадо» голы забили Тайсон Джост и Андре Бураковски. Форвард Валерий Ничушкин за 13.58 на площадке один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «+1».
Следующие матчи 8 и 9 мая «Сан-Хосе» проведёт дома с «Аризоной Койотс», а «Колорадо» в эти же даты на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».
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