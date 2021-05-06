Оши оформил хет-трик в первом матче после смерти отца. Видео реакции его и партнёров

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши, а ещё один гол в свой актив записал Ник Дауд. Для американца Оши этот матч был важным событием в его жизни. Позавчера, 4 мая, Ти Джей сообщил об уходе из жизни своего отца и тренера Тима Оши. Матч с «Рейнджерс» стал для 34-летнего нападающего первым после трагедии в семье. Ти Джей провёл встречу с наклейкой Coach на своём шлеме в память об отце, а после третьей шайбы во встрече не смог сдержать эмоций.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
- 6 мая 2021
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