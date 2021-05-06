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«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», у Оши хет-трик, на счету Орлова три передачи

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», у Оши хет-трик, на счету Орлова три передачи
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши и ещё один гол в свой актив записал Ник Дауд. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился тремя результативными передачами. За «Рейнджерс» забивали Алекси Лафренье и Морган Бэррон. Форвард Павел Бучневич и Виталий Кравцов не отметились результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев совершил 31 сейв.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 мая 2021, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Диллон, ван Римсдайк) – 20:12' (5x4)   0:2 Оши (Орлов, Бекстрём) – 28:26' (5x4)   0:3 Дауд (Карлсон, Орлов) – 34:48' (5x5)   1:3 Лафренье (Хитил, Джонс) – 41:15' (5x5)   1:4 Оши (Хагелин, Орлов) – 58:20' (en)   2:4 Бэррон (Джонс, Гайек) – 58:44' (5x5)
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