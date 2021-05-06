«Авангард» продлил контракт с Алексеем Волковым

Хоккейный клуб «Авангард» подписал новые соглашения с генеральным менеджером Алексеем Волковым и ассистентом генерального менеджера Юрием Кузьменковым, сообщает официальный сайт омской команды. Соглашения расчитаны на два года.



«Когда год назад я приглашал Алексея Волкова на должность генерального менеджера ХК «Авангард», то руководствовался двумя основными качествами Алексея — невероятной трудоспособностью и желанием работать, а также определенным опытом в создании чемпионских команд. Многие тогда скептически отнеслись к этому решению, кто-то даже смеялся. На деле же в прошедшем сезоне Алексей и его команда подтвердили сделанный мной тогда правильный выбор: они проделали огромную работу, результатом которой стало завоевание Кубка Гагарина – впервые в истории клуба.



Сейчас перед Волковым и его командой стоит задача не только удержать завоеванные позиции, но и при формировании новой команды учитывать тот факт, что через сезон «Авангарду» предстоит переезд в Омск. И клуб должен вернуться в родной город боеспособным коллективом. Таким же, каким он был в прошедшем чемпионском сезоне. Поэтому мы подписали с Алексеем контракт ещё на два сезона.



Да, сегодня много говорят о том, что чемпионская команда распадается. Но я бы сказал, что это обратная сторона медали. Многие из наших игроков достигли карьерного пика — завоевали главный титул в карьере — и имеют полное право на более выгодные контрактные предложения. Кто-то захотел попробовать свои силы в других лигах, воплотить еще одну свою мечту. Мы должны уважать их выбор. В условиях потолка зарплат и победы в Кубке Гагарина подобного можно было ожидать, и мы были готовы к такому развитию событий.



У нас появился очередной непростой, но интересный вызов — собрать новый коллектив из предельно мотивированных хоккеистов, которые одной сплоченной семьей пойдут за новыми победами и кубками.



Мы договорились, что Алексей может в любой момент рассчитывать на полную поддержку и помощь с моей стороны.



Хотел бы также обратиться ко всем нашим болельщикам: друзья, кто чемпионы?! Мы чемпионы! Кто чемпионы?! Мы чемпионы! Кайфуйте, наслаждайтесь этим моментом! Желаю вам провести эти праздники в теплых воспоминаниях о нашей безумной победе.



Мы же ни на минуту не прекращаем свою работу и уже начали строить новую команду-семью! С наступающим для нас всех великим праздником, с Днем Победы!», — прокомментировал продления соглашений председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.