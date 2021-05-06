Меркольяно о драках за Панарина: защити НХЛ игроков, этого позорного действа бы не было

Обозреватель Lohud.com Винс Меркольяно высказался о матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».



В предыдущем матче этих команд форвард «Вашингтона» Том Уилсон травмировал Артемия Панарина, после чего принялся провоцировать «скамейку» «Рейнджерс». Сегодняшний матч начался с шести драк за четыре минуты первого периода, после чего выяснение отношений продолжалось на протяжении всей встречи.



«Не видел рейтинги матча «Рейнджерс» с «Вашингтоном», который показывали по федеральному каналу, но не удивлюсь, если они скакнули вверх. Угроза насилием обычно приковывает внимание. С первого же вбрасывания лига получила именно это.



Это не было красиво – прошло всего несколько ударов – но «Рейнджерс» сделали то, что считали нужным. Шесть драк в первые пять минут, включая три, – в момент начала игры. «Рейнджерс» отправили четвёртую тройку, известную своими бойцовскими навыками, чтобы сделать грязную работу и послать сигнал.



У НХЛ была возможность самой послать сигнал. Они стали свидетелями того, как вашингтонский задира Том Уилсон подло ударил Бучневича и пытался нанести ещё больший вред Панарину, схватив его за волосы и швырнув на лёд. Это закончило его сезон, но могло быть ещё хуже.



Но вместо того, чтобы преподать Уилсону настоящий урок и дать понять всем в лиге, что такое грязное поведение неприемлемо, они выписали штраф в $ 5 тыс. – мелочёвка для игрока, который зарабатывает по $ 5 млн за сезон.



Раз уж лига не выполнила свои обязательства, «Рейнджерс» были вынуждены сделать это сами. Я не из тех, кто считает, что драки надо запретить в принципе. Я понимаю, зачем они существуют, и как они добавляют страсти игре, когда вспыхивают в пылу момента. Но то, что случилось сегодня, случилось не само по себе. Это было вынужденно и заранее спланировано, и вытекало из разочарования от того, что Уилсон вернулся на лёд, избежав реальных последствий.



Это был фарс, который привлёк внимание лиги по неправильным причинам. Радует, что Смит и остальные нашли в себе смелость постоять за партнёров, особенно учитывая, что у большинства не было опыта в драках. Но, к несчастью, им пришлось рисковать собой, им просто не оставили выбора.



Если бы департамент безопасности игроков выполнил свою работу – ну, знаете, защитил бы игроков – этого позорного действа никогда бы не случилось. Уилсон даже не получил дисквалификацию, прецедент установлен. Игроки могут травмировать соперников после свистка и получат за это только мизерный штраф. Вопрос времени, когда кто-то получит серьёзную травму. И что тогда НХЛ будет говорить? Им можно будет винить только себя за то, что они не поступили правильно, когда у них был шанс», — написал Меркольяно в своей колонке на LoHud.

Массовая драка на первой секунде и рекорд НХЛ! Как «Рейнджерс» мстили Уилсону за Панарина Канадца всё-таки вывели из строя. В первом периоде было 100 минут штрафа, а игроки не помещались на скамейках для штрафников.