Панарин после матча с «Вашингтоном» опубликовал эмблему «Рейнджерс» в «Инстаграме»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в матче регулярного чемпионата НХЛ между игроками «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» произошла драка уже на первой секунде встречи. В результате инцидента у «Рейнджерс» пятиминутные удаления заработали Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе. У «Вашингтона» штраф получили Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй.
После этого на первой минуте удаления получили Брендан Смит и Том Уилсон, а на пятой — Михаэль Раффль, Ларс Эллер и Райан Строум. Таким образом, скамейки штрафников обеих команд к началу встречи были переполнены.
Напомним, в предыдущем матче хоккеисты двух клубов также устроили массовую драку. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил. Позже стало известно, что Артемий пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата.
После матча российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал в своём «инстаграме» эмблему «Нью-Йорк Рейнджерс».
- 6 мая 2021
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