Панарин после матча с «Вашингтоном» опубликовал эмблему «Рейнджерс» в «Инстаграме»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в матче регулярного чемпионата НХЛ между игроками «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» произошла драка уже на первой секунде встречи. В результате инцидента у «Рейнджерс» пятиминутные удаления заработали Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе. У «Вашингтона» штраф получили Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй.



После этого на первой минуте удаления получили Брендан Смит и Том Уилсон, а на пятой — Михаэль Раффль, Ларс Эллер и Райан Строум. Таким образом, скамейки штрафников обеих команд к началу встречи были переполнены.



Напомним, в предыдущем матче хоккеисты двух клубов также устроили массовую драку. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил. Позже стало известно, что Артемий пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата.



После матча российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал в своём «инстаграме» эмблему «Нью-Йорк Рейнджерс».

Массовая драка на первой секунде и рекорд НХЛ! Как «Рейнджерс» мстили Уилсону за Панарина Канадца всё-таки вывели из строя. В первом периоде было 100 минут штрафа, а игроки не помещались на скамейках для штрафников.