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Шимон Грубец продлил контракт с «Авангардом»

Шимон Грубец продлил контракт с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь Шимон Грубец подписал новый односторонний контракт сроком на два года с «Авангардом», сообщает пресс-служба «ястребов». Предыдущее соглашение истекло 30 апреля 2021 года.

В прошедшем сезоне Грубец провёл за «Авангард» 37 матчей, в которых одержал 22 победы. 29-летний голкипер перешёл в состав «ястребов» из китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

Напомним, по итогам шести матчей финала плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).

«Ковальчук изменил всё. Этот парень обласкан богом». Чемпионское интервью с Грубецом
Шимон Грубец начинал сезон в худшей команде КХЛ, а закончил с Кубком Гагарина в клубе, за который тайно мечтал играть.
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