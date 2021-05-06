Шимон Грубец продлил контракт с «Авангардом»

Вратарь Шимон Грубец подписал новый односторонний контракт сроком на два года с «Авангардом», сообщает пресс-служба «ястребов». Предыдущее соглашение истекло 30 апреля 2021 года.



В прошедшем сезоне Грубец провёл за «Авангард» 37 матчей, в которых одержал 22 победы. 29-летний голкипер перешёл в состав «ястребов» из китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».



Напомним, по итогам шести матчей финала плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).

«Ковальчук изменил всё. Этот парень обласкан богом». Чемпионское интервью с Грубецом Шимон Грубец начинал сезон в худшей команде КХЛ, а закончил с Кубком Гагарина в клубе, за который тайно мечтал играть.