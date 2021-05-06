«Авангард» продлил контракты с Гончаровым и Комаровым

«Авангард» продлил контракты с защитником Максимом Гончаровым и нападающим Никитой Комаровым, сообщает пресс-служба «ястребов». Клуб заключил с хоккеистами новые односторонние соглашения сроком на один год.



В сезоне-2020/2021 Максим Гончаров провёл 27 матчей и отдал одну результативную передачу. Никита Комаров вышел на лёд 35 раз, забросил одну шайбу и отметился одним ассистом.



Напомним, по итогам шести матчей финала плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).

Шимон Грубец продлил контракт с «Авангардом»