«Авангард» продлил контракты с Гончаровым и Комаровым

«Авангард» продлил контракты с защитником Максимом Гончаровым и нападающим Никитой Комаровым, сообщает пресс-служба «ястребов». Клуб заключил с хоккеистами новые односторонние соглашения сроком на один год.
В сезоне-2020/2021 Максим Гончаров провёл 27 матчей и отдал одну результативную передачу. Никита Комаров вышел на лёд 35 раз, забросил одну шайбу и отметился одним ассистом.
Напомним, по итогам шести матчей финала плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).
- 6 мая 2021
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