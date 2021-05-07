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Канада обошла Россию по количеству титулов на ЮЧМ

Канада обошла Россию по количеству титулов на ЮЧМ
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Хоккейная сборная Канады, завоевавшая золото юниорского чемпионата мира, обошла Россию по количеству титулов.

Победа на ЮЧМ-2021 стала для канадцев четвёртой в истории. Ранее эта сборная брала золото в 2003, 2008 и 2013 годах. Отметим, у России три победы на юниорских чемпионатах мира — в 2001, 2004 и 2007 годах. Больше всех побед на ЮЧМ у американцев — 10, у финнов — четыре.

В финале ЮЧМ-2021 канадцы обыграли Россию со счётом 5:3.

Напомним, на групповом этапе Россия заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков в четырёх встречах. В четвертьфинале российский коллектив оказался сильнее сборной Беларуси (5:2), а в полуфинале наша команда с минимальным преимуществом победила сборную Финляндии (6:5).

Канада завершила групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы А с 12 очками, не потерпев ни одного поражения. В четвертьфинале канадцы разгромили Чехию со счётом 10:3, а в полуфинале крупно обыграли Швецию — 8:1.

Сборная России в 13-й раз кряду осталась без золотых медалей юниорского чемпионата мира
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