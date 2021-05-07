«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон», прервав серию поражений из 6 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нильс Хёгландер, Джек Рэтбоун, Трэвис Хэмоник, Джейс Гаврилюк, Тайлер Грейовак и Брок Бёзер.
За «Эдмонтон» голы забили Леон Драйзайтль (2) и Ессе Пульюярви. Российский защитник Дмитрий Куликов за 15.13 на площадке заработал показатель полезности «-2».
«Кэнакс» прервали серию из 6 поражений подряд и одержали третью победу в последних 10 играх, у «Ойлерз» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 9 мая команды сыграют между собой, затем «Ванкувер» 11 и 12 мая на выезде проведёт матчи с «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» 11 и 13 мая в гостях сыграет с «Монреаль Канадиенс».
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