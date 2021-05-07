Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон», прервав серию поражений из 6 матчей

«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон», прервав серию поражений из 6 матчей
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нильс Хёгландер, Джек Рэтбоун, Трэвис Хэмоник, Джейс Гаврилюк, Тайлер Грейовак и Брок Бёзер.

За «Эдмонтон» голы забили Леон Драйзайтль (2) и Ессе Пульюярви. Российский защитник Дмитрий Куликов за 15.13 на площадке заработал показатель полезности «-2».

«Кэнакс» прервали серию из 6 поражений подряд и одержали третью победу в последних 10 играх, у «Ойлерз» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 9 мая команды сыграют между собой, затем «Ванкувер» 11 и 12 мая на выезде проведёт матчи с «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» 11 и 13 мая в гостях сыграет с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 мая 2021, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Миллер, Хэмоник) – 00:31' (5x5)   0:2 Рэтбоун (Гаврилюк) – 04:43' (5x5)   0:3 Хэмоник (Бёзер, Хёгландер) – 06:33' (5x5)   0:4 Гаврилюк (Шмидт, Хаймор) – 12:22' (5x5)   1:4 Драйзайтль (Макдэвид, Смит) – 16:41' (5x4)   2:4 Пульюярви (Макдэвид, Бэрри) – 18:37' (5x5)   2:5 Грейовак – 29:42' (5x5)   3:5 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 52:55' (5x5)   3:6 Бёзер (Пирсон) – 55:35' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021