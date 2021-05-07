Мичков: ничего не скажу о Бедарде. Он выиграл золото, а России надо принимать поражение

Нападающий сборной России U18 Матвей Мичков прокомментировал поражение в финале юниорского чемпионата мира от сборной Канады (3:5). В решающем матче Матвей забил гол и сделал две результативные передачи.
«Мы ехали сюда только за золотом, серебро — не самый удачный результат. Будем забывать этот турнир и готовиться к следующим играм. Всё впереди, будем работать дальше и выиграем золото. Дай бог, чтобы всё получилось.
Встречусь ли с Бедардом в НХЛ? Всё возможно, я об этом пока не думаю. Ничего не скажу о Бедарде, этот парень выиграл золото, а мы проиграли игру, так сложилось, это жизнь, надо принимать поражение. Поздравляю его с победой, надеюсь, что скоро отыграемся за поражение», — передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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