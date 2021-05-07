Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мичков: ничего не скажу о Бедарде. Он выиграл золото, а России надо принимать поражение

Мичков: ничего не скажу о Бедарде. Он выиграл золото, а России надо принимать поражение
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Нападающий сборной России U18 Матвей Мичков прокомментировал поражение в финале юниорского чемпионата мира от сборной Канады (3:5). В решающем матче Матвей забил гол и сделал две результативные передачи.

«Мы ехали сюда только за золотом, серебро — не самый удачный результат. Будем забывать этот турнир и готовиться к следующим играм. Всё впереди, будем работать дальше и выиграем золото. Дай бог, чтобы всё получилось.

Встречусь ли с Бедардом в НХЛ? Всё возможно, я об этом пока не думаю. Ничего не скажу о Бедарде, этот парень выиграл золото, а мы проиграли игру, так сложилось, это жизнь, надо принимать поражение. Поздравляю его с победой, надеюсь, что скоро отыграемся за поражение», — передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Русские и канадцы начали финал ЮЧМ с шикарных голов! Бросали по девяткам, как звёзды НХЛ
16-летний вундеркинд российского хоккея Мичков сделал шаг к рекордам Овечкина. Лидер Канады Бедард ответил Матвею роскошным проходом.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021