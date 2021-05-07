«Автомобилист» заключил двухлетний контракт с нападающим Данилом Романцевым

Екатеринбургский «Автомобилист» подписал контракт с форвардом Данилом Романцевым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на два сезона.



Романцев является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2013/2014 Данил Романцев дебютировал в КХЛ в составе «Локомотива», проведя за главную команду ярославского клуба 17 матчей. Следующий сезон Романцев впервые провел за пределами Ярославля — он стал игроком «Югры», в составе которой забросил в КХЛ свои первые шайбы, закончив сезон с 6 (3+3) очками в 46 матчах. По окончании сезона Романцев вернулся в родной клуб — он выступал в КХЛ за «Локомотив», а также в ВХЛ за фарм-клуб ярославцев — «Рязань». Также в том сезоне нападающий провел девять матчей в КХЛ за «Нефтехимик». В 2016 году Данил дебютировал в плей-офф КХЛ.



Сезон-2016/2017 Романцев начинал в хабаровском «Амуре» в КХЛ, а заканчивал в ВХЛ в составе красноярского «Сокола», вместе с которым провел шесть матчей плей-офф Высшей лиги. В 2017 году нападающий перешёл в новокузнецкий «Металлург», где сумел стать одним из лидеров команды. В сезоне-2017/2018 в ВХЛ Романцев набрал 41 (14+27) балл за результативность в 48 матчах регулярного чемпионата и 9 (5+4) очков в 12 матчах плей-офф.



Последние три сезона игрок провёл в составе «Сибири». В первом же сезоне после возвращения в КХЛ Данил стал лучшим снайпером команды, забросив 14 шайб в 60 матчах. В следующем сезоне он набрал 16 (11+5) очков в 55 матчах регулярного чемпионата, а также забросил одну шайбу в пяти поединках Кубка Гагарина. В прошлом сезоне Данил Романцев установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 21 очко (10+11) в 59 матчах за «Сибирь».