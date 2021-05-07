Р. Ротенберг: вопросы о штабе юниорской сборной будут решаться после взрослого ЧМ

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался о будущем главного тренера сборной России U18 Альберта Лещёва после поражения в финале ЮЧМ-2021 от канадцев.
«Он продолжит работу с первой сборной в том же качестве, что и на Кубке Первого канала, — это работа с нападающими. В целом штаб на чемпионате мира будет таким же, как и на российском этапе Евротура.
Что касается штаба юниорской сборной, все вопросы будут решаться после взрослого чемпионата мира. Планируется, что Лещёв продолжит работу, но сейчас все силы брошены на подготовку национальной сборной», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Последний раз юниорская сборная России побеждала на чемпионате мира в 2007 году в Финляндии. С тех пор россияне не знали успеха на 13 турнирах кряду. За это время они четыре раза брали серебряные медали (2008-2009, 2019, 2021) и ещё два раза — бронзовые (2011, 2017).
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