ЦСКА обменяет права на Брендана Лайпсика в «Магнитку»

26-летний канадский нападающий московского ЦСКА Брендан Лайпсик в ближайшее время станет игроком магнитогорского «Металлурга», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



По информации источника, в ближайшее время стороны осуществят обмен. Находясь в статусе ограниченно свободного агента, нападающий получил квалификационное предложение от ЦСКА, рассчитанное на два сезона, и теперь права на него перейдут «Магнитке». В свою очередь Магнитогорск взамен отдаст права на другого иностранного хоккеиста.



В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Лайпсик принял участие в 42 встречах за ЦСКА, в которых отметился 24 (11+13) результативными действиями, заработав показатель полезности «+18». В плей-офф на его счету 8 (3+5) очков в 16 матчах, в которых ему удалось заработать коэффициент полезности «+8».