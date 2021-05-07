ЦСКА получил права на Андерссона в результате обмена с «Магниткой»
26-летний канадский нападающий Брендан Лайпсик был обменян в магнитогорский «Металлург», сообщает пресс-служба московского клуба. Взамен ЦСКА получил права на шведского нападающего Лиаса Андерссона.
Контракт Лайпсика с ЦСКА истёк 30 апреля 2021 года, после чего он получил статус ограниченно свободного агента. Нападающий получил квалификационное предложение от ЦСКА, рассчитанное на два сезона, и теперь права на него перейдут «Магнитке».
В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Лайпсик принял участие в 42 встречах за ЦСКА, в которых отметился 24 (11+13) результативными действиями, заработав показатель полезности «+18». В плей-офф на его счету 8 (3+5) очков в 16 матчах, в которых ему удалось заработать коэффициент полезности «+8».
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