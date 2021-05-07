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Александр Протапович вернулся в рижское «Динамо»

Александр Протапович вернулся в рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» заключило двусторонний контракт с нападающим Александром Протаповичем, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

Минувший сезон 24-летний хоккеист провёл в составе екатеринбургского «Автомобилиста». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 он принял участие в 54 встречах, набрав 7 (1+6) очков. В плей-офф на счету игрока четыре матча.

Примечательно, что Протапович уже выступал в составе рижского «Динамо» в сезоне-2019/2020, сыграв в 32 встречах регулярного чемпионата и записав на свой счёт 12 (5+7) очков.

Помимо «Автомобилиста» и «Динамо», Протапович играл в казанском «Ак Барсе», в котором он начинал свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

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