Новый генменеджер «Рейнджерс»: не намерен публично обсуждать перспективы сотрудников

Новый генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри высказался о назначении на этот пост.
«Будущее Куинна? Я не намерен публично обсуждать перспективы того или иного сотрудника или хоккеиста в нашей организации. Понимаю, что нынешний сезон получился непростым. Всё задокументировано, все знают, через что пришлось пройти команде на льду и вне площадки.
Ещё раз хочу сказать, что внимательно изучу все аспекты деятельности команды, когда завершится чемпионат. Этот процесс начнётся на следующей неделе.
Не уверен, что можно говорить о какой-то конкретной дате, когда у нас завершится обновление состава. Мы очень внимательно всё оценим, чтобы начать следующий сезон в оптимальных условиях, выдать хороший старт и бороться за место в плей-офф.
Думаю, что ключевые позиции в клубе уже заняты. Сейчас очень интересное время для команды. В конце сезона все клубы поступают одинаково. Мы всё оценим, сделаем всё возможное, чтобы подготовиться к следующему шагу, а именно к тому, чтобы стать командой плей-офф. Я очень, очень серьёзно отношусь к этому. Моя задача заключается в том, чтобы Кубок Стэнли оказался на арене «Мэдисон Сквер Гарден», — приводит слова Друри официальный сайт НХЛ.
- 7 мая 2021
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