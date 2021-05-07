Назаров: никто не вправе называть второе место провалом. Россия доминировала весь ЮЧМ

В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. Известный тренер Андрей Назаров подвёл итоги выступления сборной России на юниорском чемпионата мира.



«Поздравляем сборную России с достойным выступлением на ЮЧМ. Ведь по сравнению с бронзой серебро – драгметалл, и ценится он выше. Никто не вправе называть второе место провалом. Все видели, каким ярким и качественным был хоккей нашей команды. Юниоры забили больше сорока шайб, матчи России превращались в праздничное событие и подпитывали нашу национальную гордость. Сердце любого русского человека радуется, когда сборная побеждает финнов, чехов или американцев. С хоккейной точки зрения Россия доминировала во всех матчах чемпионата мира, в том числе и в финале. Наши могли превратить 3:4 в 5:4, но канадцам просто повезло. Наверное, североамериканский лед помог. Но все видели, что «кленовые» отбрасывались, играли на удержание счета – а по игре сильнее были именно русские.



Героями серебряного чемпионата мира стали не только игроки. Но и организаторы наших хоккейных побед, те, без кого успехи были бы невозможны. В первую очередь Роман Ротенберг, идейный вдохновитель «Красной Машины». Глава штаба сборных команд России тратит очень много сил на работу над проектом. Благодаря высококвалифицированным специалистам, которые трудятся в «Красной Машине», у нашей страны и появляются такие парни как Мичков. Наш нападающий забил на чемпионате мира 12 шайб и стал лучшим игроком турнира. За ним охотились три клуба НХЛ. Но безуспешно – ведь самые передовые методы подготовки игроков разработаны именно в нашей стране. Мичков увидел, какие возможности открывает перед ним «Красная Машина». И доверился отечественной системе воспитания победителей, подписав контракт со СКА на 5 лет. В свои 16 Матвей уже известен всей хоккейной планете. А система продолжает выращивать новых мичковых. На благо сборных России и всего отечественного хоккея. И это – главная ценность проекта, запущенного Романом Ротенбергом.



Главного тренера серебряной команды Альберта Лещева представители ряда СМИ начали критиковать сразу по окончании турнира. Причем не за выступление юниоров, а за то, что специалист приглашен поработать в штабе взрослой сборной на предстоящем ЧМ в Риге. Закон о запрете такой бей-пропаганды мы принять не можем. Но адекватным представителям хоккейного сообщество логика приглашения понятна. Лещева же не главным тренером сделали, а помощником. Дали шанс поучаствовать в общей интеллектуальной работе единого штаба. Все начинают с малого. Сначала таскаешь блокноты, потом планшеты. Тем, кто показывает себя как профессионал, предлагают посты посерьезнее. Носить блокноты в свое время довелось и Никитину, и Белову, и Билялетдинову, и Назарову. Через ассистентство прошли все, даже великие мэтры Виктор Васильевич Тихонов и Владимир Владимирович Юрзинов.



Ничего зазорного в работе тренера-помощника нет. И, кстати, Лещев заслужил это приглашение. Как коллега по цеху скажу, что Альберт на юниорском чемпионате мира отработал достойно. Эффективные схемы большинства, надежность спецбригад, физическая готовность команды на протяжении турнира – у сборной России все это было, как говорится, со знаком качества. И не надо уделять много внимания критике недалеких сторонних наблюдателей. Такие люди не понимают тонких сторон процесса. Нельзя рассуждать об управленческих решениях, если в реальной жизни ты не управлял даже своей женой. По причине отсутствия этой самой жены (улыбается), — сказал Назаров „Чемпионату“.