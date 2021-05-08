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Владислав Гавриков набрал 30-е очко в карьере в НХЛ

Владислав Гавриков набрал 30-е очко в карьере в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 2:2. За «Коламбус» результативной передачей отметился российский защитник Владислав Гавриков. Для россиянина эта передача стала 12-й в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 2 гола в 54 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он провёл 123 матча, в которых набрал 30 очков (7+23).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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