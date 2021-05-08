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Дубль Владислава Наместникова помог «Детройту» обыграть «Коламбус»

Дубль Владислава Наместникова помог «Детройту» обыграть «Коламбус»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Джо Велено, Дэнни Декайзер, Якуб Врана и российский нападающий Владислав Наместников (дважды). За «Коламбус» отличились Гэвин Байройтер и Натан Гербе. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Нападающий Михаил Григоренко завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Байройтер (Фуди, Лайне) – 01:43' (5x5)   2:0 Гербе (Робинсон, Гавриков) – 27:48' (5x5)   2:1 Велено (Врана, Гронек) – 33:50' (5x4)   2:2 Декайзер (Броме, Расмуссен) – 34:48' (6x5)   2:3 Врана (Паник, Фильппула) – 36:52' (5x5)   2:4 Наместников (Ганье, Фильппула) – 57:58' (en)   2:5 Наместников (Фильппула, Гронек) – 59:12' (en)
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