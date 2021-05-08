Дубль Владислава Наместникова помог «Детройту» обыграть «Коламбус»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Джо Велено, Дэнни Декайзер, Якуб Врана и российский нападающий Владислав Наместников (дважды). За «Коламбус» отличились Гэвин Байройтер и Натан Гербе. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Нападающий Михаил Григоренко завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.