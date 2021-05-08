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«Тампа» без Василевского проиграла «Далласу», Худобин сделал 26 сейвов

«Тампа» без Василевского проиграла «Далласу», Худобин сделал 26 сейвов
Хоккей 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась разгромно победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Джо Павелски и ещё по разу отличились Джейми Олексяк, Роопе Хинц и Йоэль Кивиранта. Российский нападающий Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин отразил 26 бросков.

За «Тампу» отличились Блейк Коулман и Алекс Барре-Буле. Российский защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский не принимал участия в этой встрече.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Олексяк (Хейсканен, Керо) – 05:50' (5x5)   0:2 Павелски (Хинц) – 25:17' (5x5)   1:2 Коулман (Хедман, Гудроу) – 31:11' (5x5)   1:3 Павелски (Хинц) – 33:05' (5x5)   1:4 Хинц (Кивиранта, Павелски) – 39:45' (5x5)   1:5 Кивиранта (Павелски, Бенн) – 43:49' (5x5)   2:5 Барре-Буле (Палат, Киллорн) – 48:29' (5x5)
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